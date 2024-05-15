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Dünya Çin'den Filistin’e büyük destek
Dünya

Çin'den Filistin’e büyük destek

Yeniakit Publisher
2024-05-15 02:49:00 -
Çin'den Filistin’e büyük destek

Çin Dışişleri Bakanlığı, Filistin’in en erken tarihte Birleşmiş Milletlere (BM) tam üye olmasını beklediklerini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Filistin’in en erken tarihte Birleşmiş Milletlere (BM) tam üye olmasını umduğunu açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, başkent Beijing’de düzenlenen basın toplantısında, BM Genel Kurulu’nda Filistin’in BM üyeliğinin tekrar görüşülmesine dair kabul edilen karar tasarısıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

ÇİN, KARAR TASARIRISININ ORTAK SUNUCULARINDAN BİRİ OLUP EVET OYU KULLANDI

Çin, karar tasarısının ortak sunucularından biri olup, oylamada evet oyunu kullandı. Bağımsız bir devlet sahibi olmanın Filistin halkının ortak arzusu olduğuna, Filistin’in BM’e resmî üye olmasının da bu tarihî sürecin kritik bir aşamasını teşkil ettiğine dikkat çeken Wang, Çin’in BM Güvenlik Konseyi’nin BM Genel Kurulu’nun ilgili kararları doğrultusunda, Filistin’in BM üyeliğini tekrar ele almasını desteklediğini kaydetti. Sözcü, ilgili ülkelerin uluslararası toplumun, küresel adaletin ve vicdanların karşı tarafında yer almaması, Filistin’in BM’ye resmî üye olmasını engellememesi gerektiğini vurguladı.

KABUL EDİLEN KARAR TASARISIYLA FİLİSTİN'E YENİ HAKLAR VERİLECEK

Kabul edilen karar tasarısının Filistin’in BM’deki ilgili toplantılara katılması konusunda düzenlemeler yaptığını, Filistin’e yeni haklar verdiğini hatırlatan sözcü, bu özel düzenlemelerin Filistin’in uzun süredir maruz kaldığı adaletsizliği gidermeyi ve ABD’nin “hayır” oyunu istediği gibi kullanmasını engellemeyi amaçladığını vurguladı.
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Wang, Filistin’in mümkün olduğunca erken bir tarihte BM’nin resmî üyesi olmasını, eşit bir şekilde BM’nin diğer üyeleriyle birlikte haklarından yeterince faydalanabilmesini umduklarını sözlerine ekledi.

BM Genel Kurulu’nun 10 Mayıs günü düzenlenen olağanüstü toplantısında yapılan oylamada, Filistin’in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi’nde tekrar görüşülmesinin tavsiye edildiği karar tasarısı, 25 “çekimser”, 9 “hayır” oyuna karşı, 143 “evet” oyuyla kabul edilmişti.

Kaynak: AA

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