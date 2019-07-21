Çin'den Fenerbahçe'ye teklif! Tam 51 milyon... Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Jailson için 8 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson'a, Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Shanghai SIPG takımından bomba bir teklif geldi. Sarı lacivertlilerin 2018 yılında Gremio'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Jailson'un, birçok takımın radarında olduğu belirtilirken, son teklif Çinlilerden geldi. A Spor'da yer alan habere göre; Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Jailson için 8 milyon euro (yaklaşık 51 milyon TL) teklif etti. Fenerbahçe formasıyla toplam 28 maça çıkan Jailson, 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

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