Çin’den ekonomik kriz tedbiri

YENİ AKİT ANKARA

Maliye Bakanlığı'nın 18 Mart Cuma günkü açıklaması uyarınca Çin, düşük kazanç sağlayan küçük işletmeler için, gelişmelerine katkı yapmak amacıyla üç yıl boyu vergi indirimi uygulayacak. Maliye Bakanlığı'nın ve Devlet Vergi Dairesi'nin ortak genelgesine göre, 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2024 arası dönemde, düşük kazançlı küçük işletmelerden vergiye tabi yıllık geliri 1 milyon yuanı (158 nin doları) aşan ama 3 milyon yuanın (474 bin doların ) altında kalanların bu gelirlerinin sadece yüzde 25 kadarı dikkate alınacak ve onun da yüzde 20'si vergilendirilecek.

300 kişiden az çalışanı ve 50 milyon yuandan düşük bilançosu olanlar desteklenecek

İlgili makamlar, söz konusu genelgeden önce daha Mart ayında, ufak boyutlu ve çok küçük işletmelerle ilgili olarak, altı yerel vergiyi ve iki harç ve ücreti üç yıl boyunca indirmek için çaba harcadıklarını açıklamışlardı. Genelgede, "düşük kazançlı küçük işletme" olarak kastedilenlerin, vergiye tabi yıllık 3 milyon yuandan az geliri olan, 300 kişiden az çalışan istihdam eden ve 50 milyon yuandan düşük bir bilanço toplamına sahip bulunan işletmeler olduğu belirtildi.