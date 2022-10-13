Çin’den dünyaya Afrika çağrısı

Yeni Akit Ankara

Gelişmiş ülkelerin her yıl gelişmekte olan ülkelere 100 milyar dolar tutarında iklim finansman yardımı sağlama sözü verdiğini ve gelişmiş Avrupalı ülkelerin de iklim konusunda 2025 yılına kadar Afrika’nın yoksul ülkelerine yönelik mali desteğini bir kat daha arttırma taahhüdünde bulunduğunu anımsatan Dai, bu kararların eyleme dönüştürülmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Dai uluslararası finans kuruluşları ve iklim finansman platformlarının da finansman eşiğini düşürerek, iklim değişikliğiyle mücadele sermayesinin Afrika’ya erişimini sağlaması gerektiğini kaydetti.

Çin tarafından eylül ayında düzenlenen “Küresel Kalkınma İnisiyatifi Dost Grubu” Bakanlar Toplantısı’nda “küresel temiz enerji işbirliği ortaklığı”nın oluşturulmasını hızlandırma önerisinin ileri sürüldüğünü ve projelerin ilk etabına 19 Afrika ülkesinde iklim değişikliği ve yeşil kalkınma işbirliğinin yürütülmesinin de dahil edildiğine işaret eden Dai, Çin’in Afrika’nın iklim değişikliğiyle mücadelesine yardım sözüne daima sadık kaldığını ifade etti.