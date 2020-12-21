  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin’den Donald Trump’a sert tepki
Dünya

Çin’den Donald Trump’a sert tepki

Çin'den siber saldırıyla ilgili kendilerini suçlayan Donald Trump'a güvenlik konusunu siyasileştirdiği eleştirisinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 15:37:00 -
Çin’den Donald Trump’a sert tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’ye düzenlenen siber saldırının arkasında Çin'in olabileceği açıklamasına tepki göstererek, Trump'a siber güvenlik konusunu siyasileştirdiği eleştirisinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, basın toplantısında Trump'ın ifadelerine ilişkin ABD'nin kesin kanıtlar göstermeksizin siber güvenlik konusunu siyasileştirdiğini belirterek, ABD'nin Çin'in imajını lekelemek ve uluslararası toplumu yanlış yönlendirmek için sürekli asılsız bilgiler verdiğini söyledi.

Vang, "Umarım ABD siber güvenlikle ilgili daha sorumlu bir yaklaşım benimser." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin birçok kurumuna yönelik yapılan siber saldırıların arkasında Çin’in de olabileceğini açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den tarihi tokat! ABD kafasını duvarlara vuracak
Ekonomi

Türkiye'den tarihi tokat! ABD kafasını duvarlara vuracak

ABD Türkiye’ye silah yaptırımı açıklarken Avrupa Birliği de benzer şantajlar yapıyor. 1970’lerden bugüne gizli açık ambargolarla boğuşan Tür..
Dünya 3 Ocak’a kilitlendi! 'İran'ı vururuz'
Dünya

Dünya 3 Ocak’a kilitlendi! 'İran'ı vururuz'

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, İran'ın Kasım Süleymani'nin intikamını alması halinde yanıt vermeye hazır olduk..
Maskeler koronavirüsü neden durduramıyor? Bilim insanları açıkladı
Sağlık

Maskeler koronavirüsü neden durduramıyor? Bilim insanları açıkladı

Bilim insanları, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) taşıyan havadaki damlacıkların maskelerin onları durduramayacağı kadar küçük olduğunu ifad..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay