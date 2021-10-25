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Dünya Çin'den dikkat çeken vergi kararı!
Dünya

Çin'den dikkat çeken vergi kararı!

Çin Parlamentosu'nun en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi ülkenin bazı bölgelerinde pilot emlak vergisi uygulamasına gidilecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 09:07:00 -
Çin'den dikkat çeken vergi kararı!

Çin’de yaşanan emlak krizinden çıkabilmek için yeni uygulamalar gündeme geliyor.

Xinhua haber ajansında yer alan habere göre Ulusal Halk Kongresi (NPC) hangi bölgelerin uygulamaya dahil edileceğine ve diğer detaylara karar verecek.

Emlak vergisi, 1990'larda konut sektörünün özelleştirilmesinden ve son yıllarda satın alınabilirliğe dair yaşanan krizden bu yana yüzde 2,000'den fazla artan fiyatların düşmesini sağlayabilir.

Deneme süreci 5 yıl

Çin Devlet Konseyi deneme uygulamasının detaylarını kararlaştırdıktan sonra uygulamaya geçmesi beklenen deneme süreci 5 yıl sürecek.

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