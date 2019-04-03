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Çin'den dayatma: Uygur Türk kızlarına, Çin kıyafeti giydirip dans ettirdiler

Doğu Türkistan’da Müslüman Uygur halkına karşı 'baskı' ve 'asimilasyon' politikası yürüten Çin’in; geleneksel ‘Çicek Bayramı’ bahanesiyle Uygur Türk kızlarına, Çin kıyafeti giydirip, dans ettirmesi büyük tepki topladı.

03 Nisan 2019 Çarşamba 00:18
Çin'den dayatma: Uygur Türk kızlarına, Çin kıyafeti giydirip dans ettirdiler

Çin yönetiminin işgali altında bulundurduğu Doğu Türkistan Uygur halkına karşı başlattığı asimilasyon, baskı ve gözaltı politikaları hız kesmeden sürerken, uygulamaya koyduğu ‘kültür dayatması' da tepkilere yol açtı.

Müslüman Uygur halkına 'Çin kültürü' dayatması

Uygur Türklerinin milli kimliğini ve kültür medeniyetini tamamen yasaklayan Çin Komünist hükümeti, şimdi de Doğu Türkistanlı Müslüman Türklerin kendi gelenek ve kültür medeniyetlerinin yerine Çin kültürünün yaşatılması için baskı uygulamaya başladı.

Çiçek Bayramı bahanesiyle zorla Çin kıyafeti giydirildi

Edinilen bilgilere göre; Doğu Türkistan'ın Kuçar şehrinde, dinine ve örf adetlerine bağlı olan Müslüman Uygur Türkü kızlarına, Çinlilerin geleneksel “çiçek bayramı” bahanesi ile Çin yöresel kıyafetininin zorla giydirilerek sokaklarda dans ettirilmesi tepkilere yol açtı.Çin'in yöresel kıyafetleri giymeyenlerin ise hapisle korkutulduğu öne sürülürken; kıyafeti giyenlerin ailelerine baskı yapılacağı korkusuyla istemeyerek giydiği öne sürüldü.

Müslüman halka karşı uygulanan baskılar sürüyor

hükümetin, uzun zamandır Doğu Türkistan Müslüman Uygur halkına karşı uyguladığı “Çinlileştirme” politikası büyük tepki çekiyordu. Camilerin kapatılıp, kültür merkezi haline getirildiği, dini motiflerin söküldüğü, evlerde Kur'an eğitimi yasaklandığı Doğu Türkistan'da, Çin hükümetinin uygulamaya koyduğu kurallara uymayanlar ise toplama kamplarına sürülmüştü.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 00:18
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