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Gündem Çin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
Gündem

Çin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Yeniakit Publisher
2023-05-29 11:30:00 -
Çin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek, Türkiye-Çin ilişkilerini yeni merhalelere taşımak için birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Sözcü Mao, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Çin'in Türkiye ile ilişkilerine büyük önem verdiğini belirterek, "Türkiye’nin kendi ulusal gerçeklerine uygun kalkınma yolunu izlemesini destekliyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kalkınmada yeni başarılar kaydedeceğine inanıyoruz." dedi.

Türkiye ile Çin'in, son yıllarda, iki devletin liderlerinin rehberliğinde, farklı alanlarda yürüttüğü işbirliğinden iki ülke halkının faydasına verimli sonuçlar elde ettiğini ifade eden Mao, "Çin-Türkiye stratejik işbirliği ortaklığını yeni merhalelere taşımak için Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırız." ifadesini kullandı.

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