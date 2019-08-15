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Çin’den Cemmu ve Keşmir konusunda Pakistan’da destek

Çin, Cemmu ve Keşmir konusunda Pakistan’a destek vererek konunun Birleşmiş Milletler (BM) Güvenli Konseyi’nde bu hafta görüşmesini istedi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:20
Çin’den Cemmu ve Keşmir konusunda Pakistan’da destek

Çin, Cemmu ve Keşmir konusunda Pakistan’a destek vererek konunun Birleşmiş Milletler (BM) Güvenli Konseyi’nde bu hafta görüşmesini istedi.


Çin, Pakistan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nden Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir’in özel statüsünü iptal etme kararını görüşme isteğine destek vererek konunun bu hafta konseyde görüşülmesini istedi. Ancak Fransa, konseyin konuyu gelecek hafta daha az resmi bir şekilde görüşülmesini önerdi.



Hindistan Cemmu ve Keşmir’in özerk statüsünü kaldırdı


Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cemmu ve Keşmir’e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370’inci maddesini 5 Ağustos’ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.


Hindistan’da Cemmu Keşmir’i iki birlik toprağına ayıran "Cemmu ve Keşmir’in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha’da, daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha’da kabul edilmişti. Pakistan kararı kınayarak Hindistan’la diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan’dan İslamabad’daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.


Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmood Qureshi, Salı günü Güvenlik Konseyi’ne bir mektup yazarak, "Pakistan bir çatışmaya yol açmayacak. Ancak Hindistan sessizliğimizi zayıflık sanmamalı. Eğer Hindistan tekrar güç kullanımına başvurmayı seçerse, Pakistan kendini savunmada konusunda tüm imkanlarıyla cevap vermek zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.


BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan ve Pakistan’ı Cemmu ve Keşmir’in özel statüsünü etkileyebilecek adımlardan kaçınmaya çağırdı. Guterres ayrıca Keşmir’in Hint tarafında uygulanan kısıtlamalarla ilgili raporlar konusunda endişeli olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:20
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