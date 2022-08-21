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Dünya Çin’den Avrupa’ya 10 bin tren seferi
Dünya

Çin’den Avrupa’ya 10 bin tren seferi

Çin’in Xi’an kentinden Almanya’nın Hamburg kentine giden yük treninin dün yola çıkmasıyla Çin-Avrupa yük trenlerinin 2022 yılındaki toplam sefer sayısı 10 bine ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 17:01:00 -
Çin’den Avrupa’ya 10 bin tren seferi

Yeni Akit  Ankara

Bu yıl, Xi’an ve Chongqing’in aralarında bulunduğu Çin şehirlerini Romanya’nın Köstence limanına bağlayan ve Hazar Denizi ile Karadeniz’den geçen yeni bir demir yolu hattı açtı.

Şu an, Çin-Avrupa demir yolu seferleriyle 82 hat üzerinden 24 Avrupa ülkesindeki 200 kent Çin’deki kentlere bağlanıyor. Seferlerde, giyim, otomobil, otomobil yedek parçası ve tahıl dâhil olmak üzere 50 binden fazla çeşit mal taşınıyor.

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