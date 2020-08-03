Çin'den ABD'yi tedirgin eden S-500 açıklaması

Halkın Günlüğü (Renmin Ribao) gazetesinde yer alan bir makalede, S-500'lerin testlerinin kısa süre önce tamamlandığı hatırlatılarak, sistemin saatte 25 kilometre kadar hızla hareket eden uzun menzilli 10 füzeyi aynı anda imha etme kapasitesi olduğu ifade edildi.

S-500’ün 200 kilometre yükseklikteki hedefleri vurabileceğine de dikkat çekilen makalede, sistemin hayalet teknolojili hedefleri de tespit edebileceği kaydedildi.

"Sistem kıtalararası balistik füzelere müdahale edebiliyor"

S-500’ün Rusya ordusuna yakın uzaydakilerde dahil olmak üzere ABD tarafından saldırı amaçlı kullanılabilecek neredeyse tüm silahları vurma olanağı verdiği vurgulanan makalede, şu ifadelere de yer verildi:

"S-500, Rus hava savunmasına ABD’nin beşinci nesil savaş uçakları karşısında üstünlük sağlıyor. Sistem, kıtalararası balistik füzelere müdahale edebiliyor."

Diğer yandan makalede S-500'ün diğer füze sistemleriyle birlikte çalışabileceği, bu sayede Rusya’nın havadan herhangi bir tehditle mücadele konusunda büyük bir olanağa sahip olduğu belirtiliyor.