Çin’den ABD’ye şok koronavirüs suçlaması!

Yeni Akit Ankara

2008 yılında ABD Ulusal Bilimler Akademisi’nin PNAS adlı yayın organında yayımlanan bir tezde, “Burada en büyük ölçekte, yapay ve kopyalanabilir yaşam formunu ürettiğimizi bildiriyoruz” ifadesi yer aldı. Tezde, “Araştırmamız sırasında 29,7kb uzunluğunda SARS benzeri koronavirüsün tasarlanması, sentezlenmesi ve canlandırılması tamamlandı” ifadesi yer alıyor. Tezde ayrıca, SARS-koronavirüsünün farelerde bulaşıcı olduğu ve insanların solunum epiteline de bulaşabileceği kaydediliyor. Konuyu haberleştiren Çin Uluslararası Radyosu, “Peki, koronavirüsün babası Baric, biyolojik silah olarak kullanılabilecek başka virüs de üretti mi? Bu, soruşturulması gereken bir mesele” yorumunda bulundu.

Çin Uluslararası Radyosu’nda yayınlanan haberde şu bilgilere yer verildi: “Koronavirüsün Babası” olarak adlandırılan, ABD North Carolina Üniversitesi Epidemiyoloji Bölümü’nden Profesör Ralph S. Baric’in imzasını taşıyan söz konusu tezde, “Ekibimiz, çeşitli SARS benzeri koronavirüsleri tasarlayıp üretebilir” vurgusu yapıldı. 30 yıl süren bir araştırma 1989 yılında virüslerin rekombinasyonu üzerindeki araştırma bulgularını açıklayan Baric, moleküler biyolojik yollarla farklı koronavirüslerin rekombinasyonu, klonlanması ve üretilmesi çalışmalarına başladı. Verilere göre, 1983 yılından itibaren Baric’in katılımıyla yayımlanan 400’den fazla tezin 268’i koronavirüs ile alakalı. 30 yıllık araştırmalarında Baric ve ekibi, SARS benzeri koronavirüsleri yapay olarak üretme kabiliyeti kazandı Baric, koronavirüs genlerinin sırlarını buldu, istediği virüsü üretme kapasitesine ulaştı. Nesillerce virüs yetiştirdikten sonra, Ağustos 2006’da farelerin hızlı bir şekilde ölmesine yol açan mutant virüsü keşfetti. İnsanlara da bulaşabilen bu yeni virüs, zatürre nedeniyle yüksek ölüm oranına da sebep oluyor.

Baric’in araştırmaları Fort Detrick ile de paylaşıldı

Baric’in çalışmaları incelendiğinden, birçok patentinin mucitleri arasında Fort Detrick’te çalışan araştırmacıların isimleri de görülüyor. Baric 2006 yılında kaleme aldığı makalesinde, rekombinasyon teknolojisinin biyolojik kitle imha silahlarıyla ilgili araştırmalarda kullanılabileceği uyarısında bulundu. Ancak savaş kışkırtıcılarına göre Baric’un uyarısı “reklam” niteliğinde.

Çin: Baric başka virüs de üretti mi?

Konuyu haberleştiren Çin Uluslararası Radyosu, “Peki, koronavirüsün babası Baric, biyolojik silah olarak kullanılabilecek başka virüs de üretti mi? Bu, soruşturulması gereken bir mesele. Bilinen şu ki, Baric SARS çalışmaları adı altında yıllardır koronavirüslerin genleriyle oynuyor” yorumunda bulundu.