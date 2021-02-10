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Dünya Çin'den ABD'ye sert tepki: Gerekli adımlar atılacak
Dünya

Çin'den ABD'ye sert tepki: Gerekli adımlar atılacak

Çin, ABD donanmasının iki uçak gemisinin Güney Çin Denizi'nde ortak tatbikat yapmasına sert tepki göstererek gereken adımların atılacağının sinyalini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 01:08:00 - 2021-02-10 01:12:23
Çin'den ABD'ye sert tepki: Gerekli adımlar atılacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, Çin'in ulusal egemenliğini ve güvenliğini kararlılıkla savunmak için gereken adımları atacağını ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı korumak için bölge ülkeleriyle çalışacağını kaydetti.

Vang, Fransız donanmasına ait iki geminin Güney Çin Denizi'nde "seyrüsefer serbestisi" görevi icra etmesine ilişkin soruya da aynı sözlerle yanıt verdi.

ABD donanmasına ait USS Theodore Roosevelt ve USS Nimitz uçak gemileriyle onlara bağlı hücum grupları Güney Çin Denizi'nde ortak tatbikat düzenlemişti.

ABD'nin geçen hafta güdümlü füze taşıyan USS John McCain muhribini, Çin'in egemenlik iddiasında bulunduğu Güney Çin Denizi'ndeki Paracel Adaları yakınlarına yollamış, Çin ordusu hava ve deniz araçlarını bölgeye sevk ederek muhribi uzaklaştırmıştı.

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