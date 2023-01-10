Çin’den ABD’ye “KOVİD-19’un yeni varyantı ile ilgili bilgileri paylaşın” çağrısı!

Wang Wenbin günlük basın toplantısında, ABD’nin ülkedeki KOVİD-19’un yeni varyantı XBB.1.5 hakkındaki bilgi ve verileri Çin’le paylaşıp paylaşmadığı sorusunu yanıtladı. Wang, verilere göre KOVİD-19’un ortaya çıkmasından bu yana geçen üç yılda, neredeyse tüm yeni koronavirüs varyantlarının ve alt varyantlarının ABD’de yayıldığına, bu bağlamda ABD’nin en çok yeni koronavirüs varyantlarına sahip ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti.

Şu an ABD’de XBB.1.5 varyantının hızla BQ.1.1'in yerini alarak, enfeksiyonların yüzde 40’ından fazlasına yol açtığına işaret eden Wang, “ABD, salgının yayılmasını önlemek için somut ve etkili önlemler almalı” diye konuştu.