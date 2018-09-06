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Çin'den ABD'ye hodri meydan: Israrcı olursanız...

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin 200 milyar dolar tutarında Çin menşeili ürünlere yüzde 25 gümrük tarifesi uygulama konusunda ısrarcı olması durumunda buna karşı bazı önlemler alacaklarını açıkladı.

06 Eylül 2018 Perşembe 14:16
Çin'den ABD'ye hodri meydan: Israrcı olursanız...

Bakanlık Sözcüsü Gao Fıng, başkent Pekin'deki basın toplantısında, ABD'nin hareketlerini yakından takip ettilerini belirterek, Washington yönetiminin 200 milyar dolar tutarında Çin malına yüzde 25 gümrük tarifesi getirme söylemlerinde ısrarcı olması durumunda bu ülkenin eylemlerine göre karşı önlemler alacaklarını söyledi.

Gao, "ABD itirazlara rağmen Çin'e karşı herhangi yeni gümrük tarifesi uygularsa biz de gerekli karşı hamle yapmak zorunda kalacağız." ifadelerini kullandı.

Söz konusu ilave vergilerin getireceği her türlü etkiyi yakından takip edeceklerini dile getiren Gao, Çin’de faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin vergiler nedeniyle oluşan zorlukları aşmasına yardım etme kabiliyetlerinin olduğuna dikkati çekti.

Gao, ayrıca ticaret savaşının hiçbir problemi çözmeyeceğini ve çözümlerin eşit şartlara dayalı müzakereler yoluyla bulunabileceğini vurgulayarak, ABD ile bu konuda iletişimlerinin sürdüğünü dile getirdi.

ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Robert Lighthizer ağustos ayı başında ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e misillemeler nedeniyle 200 milyar dolar değerindeki Çin menşeli ürünlere uygulanacak gümrük vergisi oranını yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarılması direktifi verdiğini açıklamıştı.

ABD basınında ağustos ayı sonunda ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin’den ithal edilen 200 milyar dolar değerindeki ürünlere gümrük vergisi uygulayacağı yönünde haberler çıkmıştı.

Pekin yönetimi 23 Ağustos'ta ABD'nin 16 milyar dolarındaki Çin mallarına yüzde 25 gümrük tarifesi kararına misilleme olarak 16 milyar dolar tutarındaki ABD mallarına yüzde 25 ilave gümrük vergisi uyguladığını kaydetmişti.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 14:16
  1. ABD
  2. Çin
  3. gümrük
  4. tarife

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