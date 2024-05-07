Çin'den 5 yıl sonra Avrupa çıkarması! Gazze çağrısı dikkat çekti

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 5 yıl aradan sonra çıktığı ilk Avrupa turunda temaslarına devam ediyor. Xi, Avrupa’nın ilk durağı olan Fransa’nın başkenti Paris’teki Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı, Avrupa ile dengeli ticaret ve insan hakları gibi konular ele alındı.

Macron, Avrupa Birliği'nin ekonomisini ve güvenliğini korumak için "cesur kararlar almaktan çekinmeyeceğini" belirterek, ticari ilişkilerde "adil kurallar" çağrısında bulundu. Macron, ayrıca Ukrayna-Rusya savaşında daha "kesin" bir koordinasyon çağrısında bulundu.

Von der Leyen ise, daha önce Avrupa'nın devlet sübvansiyonlarıyla üretilen Çin yapımı elektrikli araçlar ve çelikten kaynaklanan "haksız rekabeti" kabul edemeyeceğini vurguladı. Von der Leyen, ayrıca Çin'in Rusya'nın nükleer tehditlerini hafifletme konusunda bir rol oynayabileceğine inandığını belirtti

Xi, Çin'in "aşırı kapasite problemi" olmadığını ifade ederek, "enerji sanayisinin global arzı artırarak global enflasyon baskısını hafiflettiğini" belirtti. Artan ticari anlaşmazlıkların gümrük vergilerinde artışlara yol açabileceğini ifade eden Xi, Avrupa Birliği'nin son aylarda özellikle elektrikli araçlar olmak üzere birçok sektörde Çin'e yönelik devlet sübvansiyonlarına dair soruşturmaları arttırdığını vurguladı.

GAZZE ÇAĞRISI

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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak basın toplantısı düzenledi. Xi, yaptığı konuşmada, “Gazze'de kapsamlı ve sürdürülebilir bir ateşkesin derhal gerçekleştirilmesi, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üye olmasının desteklenmesi, Filistin ulusunun meşru haklarının iadesinin desteklenmesi, iki devletli çözümün yeniden başlatılması ve Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail ve Filistin arasında uzun süredir devam eden çatışmanın bir insanlık sınavı olduğunu vurgulayan Xi, uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Çin'in Ukrayna konusundaki tutumunu yineleyen Xi, Çin'in aktif bir şekilde barışı desteklediğini belirtti. Çin'in Ukrayna krizini "yeni bir Soğuk Savaş" başlatmak için kullanan taraflara karşı olduğunu da sözlerine ekledi.

Xi, ziyareti kapsamında Fransa ile tarım, finans, havacılık, nükleer enerji ve kültürel alanlar olmak üzere 18 işbirliği anlaşması imzalandığını aktardı.