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Aktüel

Çin’deki patlamada ölü sayısı 10’a, yaralı sayısı 117’ye yükseldi

Çin’in Zhejiang bölgesindeki petrol tankeri patlamasında ölü sayısı 10’a, yaralı sayısı ise 117’ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 17:30:45 -
Çin’deki patlamada ölü sayısı 10’a, yaralı sayısı 117’ye yükseldi

Çin’in Zhejiang bölgesindeki petrol tankeri patlamasında ölü sayısı 10’a, yaralı sayısı ise 117’ye yükseldi.


Çin’in Zhejiang bölgesinde petrol tankeri büyük bir gürültüyle patlamış, ev ve iş yerleri büyük hasar görmüştü. Patlama sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı. Yetkililer, patlamada ölü sayısının 10’a, yaralı sayısının ise 117’ye yükseldiğini duyurdu.

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