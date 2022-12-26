Çin'deki 110 kentte gigabit kapasitesinde 5G ve fiber optik hizmeti
Çin'de gigabit kapasitesinde 5G ve fiber optik hizmetleri sunulan kent sayısının ekim ayı sonu itibarıyla 110'a ulaştığı bildirildi.
Çin Sanayi ve Bilişim Bakanlığı'ndan açıklanan verilere göre, Çin’in 110 kentindeki gigabit fiber optik ağlarının kapsama oranı yüzde 100'e ulaşırken, 10 bin kişiye düşen 5G baz istasyonu sayısı 22,2’ye yükselerek 15,7 olan ülke ortalamasını geride bıraktı.
Veriler, ayrıca söz konusu kentlerdeki 5G ağının büyük devlet hastaneleri, başlıca üniversite ve havalimanlarının yanı sıra, kültürel ve turistik alanlar ile yolların yüzde 80’inden fazlasını kapsadığını gösterdi.