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Aktüel Çin'de yük gemisi battı: 2 ölü
Aktüel

Çin'de yük gemisi battı: 2 ölü

Yeniakit Publisher
2020-12-31 12:07:07 -
Çin'de yük gemisi battı: 2 ölü

ANKARA (AA) - Çin'in doğusunda yük gemisinin batması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi kayboldu.

Xinhua ajansının haberine göre, Vuhu'dan Şiamın kentine 4 bin 700 ton çimento taşıyan yük gemisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle Couşan kentinin Sızı Adası yakınlarında battı.

Kazada geminin 13 kişilik mürettebatından 2'sinin yaşamını yitirdiği, 7'sinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Yetkililer, 4 kişinin kurtarıldığını, kayıp mürettebatı arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.


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