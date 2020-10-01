Çin'de yeni bir virüs tespit edildi

Tüm dünya koronavirüs salgını ile mücadelesini sürdürürken Hindistan'dan korkutan bir açıklama geldi. Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi (ICMR), Çin'de 'Cat Que Virus' isimli sivrisinekler yoluyla insanlara bulaşabilen yeni bir virüs tespit edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, sivrisineklerde ve domuzlarda tespit edilen virüsün ateşli hastalıklara, menenjite ve insanlar arasında çocuk beyin iltihabına yol açabildiği belirtildi.

Söz konusu virüsün ne kadar tehlikeli olduğu henüz bilinmiyor.