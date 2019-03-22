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Çin'de sürücü aracını yayaların üstüne sürdü! Ölüler var

Ülke basınının bildirdiğine göre, Çin'de bir sürücü aracını yayaların üzerine sürdü. Olayda 7 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

22 Mart 2019 Cuma 09:14
Çin'de sürücü aracını yayaların üstüne sürdü! Ölüler var

Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre, Hubey eyaletinin Zaoyang kentine bağlı Taiping ilçesinde sürücünün aracını kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 7 kişi öldü.

Yaralanan 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarılırken, aracın sürücüsü polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Çin'de daha önce de öğrencileri veya geniş caddelerde yayaları hedef alan olaylar yaşanmıştı. Çin hükümeti olayın faillerini genelde "psikolojik sorunlu" olarak açıklıyor.

Geçen kasımda, bir otomobil yayalara çarparak 5 kişinin hayatını kaybetmesine, 18 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Eylülde ise SUV tipi kırmızı bir araç, Hunan eyaletinin Mişui kentinde şehir meydanında kalabalığın üzerine sürülmüş, olayda 3 kişi ölmüş, 43 kişi de yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:14
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