Çin’de son 24 saatte 13, Güney Kore’de 39 Kovid-19 vakası görüldü

ANKARA (AA) - Asya ülkelerinden Çin’de son 24 saatte 13, Güney Kore’de 39 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.



Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde yurt dışı kaynaklı olmak üzere Şanghay’da 2, başkent Pekin’de de 11 olmak üzere toplam 13 Kovid-19 vakası tespit edildi, yeni can kaybı bildirilmedi.



Kovid-19 salgını nedeniyle vaka sayısının 83 bin 462’ye çıktığı ülkede, bugüne kadar 4 bin 634 kişi yaşamını yitirdi.



Başkentte salgının yayılmasını önlemek amacıyla eğitime geçici olarak ara verilirken, spor ve sanat faaliyetleri gibi toplu etkinlikler geçici süreyle durdurulmuştu.

Pekin'de son günlerdeki vakaların odağında yer alan Şinfadi toptancı gıda pazarı civarında 30 Mayıs'tan itibaren bulunan herkesin, yakın temasta oldukları kişiler dahil, evlerinde 14 gün karantinaya alınacağı ve en az iki sefer teste tabi tutulacakları belirtilmişti.

Pazarı kapatıp tüm çalışanlara test yapılması talimatı veren yetkililer, 15 Haziran'da pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesini karantinaya almıştı.

Pekin’de hızla artan vaka sayısı, "ikinci dalga endişelerini" gündeme getirmişti.



- Güney Kore’de vaka sayısı 12 bin 602’ye çıktı



Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 39 Kovid-19 vakası saptanırken, yeni can kaybı bildirilmedi.



Söz konusu vakaların 17’si başkent Seul, 2’si Incheon, 4’ü Daejeon kentlerinde tespit edilirken, eyaletlerden ise Gyeonggi’de 4, Gangwon’da 1, Gyeong-buk'ta 1 vaka saptandı.



Sınır geçişlerinde yapılan taramalarda da 7 vaka görüldü.



Toplam vaka sayısının 12 bin 602’ye çıktığı ülkede, bugüne kadar 282 kişi hayatını kaybetti.

