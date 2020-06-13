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Dünya

Çin'de şiddetli yağışlar ölüm getirdi! Kayıp kişiler aranıyor

Çin'de şiddetli yağışlar nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği, ve kaybolan 8 kişi için de arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 09:51:00 -
Çin'de şiddetli yağışlar ölüm getirdi! Kayıp kişiler aranıyor

Çin’de şiddetli yağışların yol açtığı seller sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi kayboldu.

13 binden fazla kişi tahliye edildi

Xinhua ajansının haberine göre, başkent Pekin’in güneybatısındaki Guizhou eyaletindeki Zunyi kentinde, dün etkili olmaya başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 5 kişi yaşamını yitirdi, kaybolan 8 kişi için arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

Sel nedeniyle 13 binden fazla kişinin tahliye edildiği Zunyi'de 2 bin 190 ev de hasar gördü.

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