Çin'de şiddetli yağışlar ölüm getirdi! Kayıp kişiler aranıyor
Çin'de şiddetli yağışlar nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği, ve kaybolan 8 kişi için de arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.
Çin’de şiddetli yağışların yol açtığı seller sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi kayboldu.
13 binden fazla kişi tahliye edildi
Xinhua ajansının haberine göre, başkent Pekin’in güneybatısındaki Guizhou eyaletindeki Zunyi kentinde, dün etkili olmaya başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 5 kişi yaşamını yitirdi, kaybolan 8 kişi için arama kurtarma çalışmalarına başlandı.
Sel nedeniyle 13 binden fazla kişinin tahliye edildiği Zunyi'de 2 bin 190 ev de hasar gördü.