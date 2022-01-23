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Dünya Çin'de şiddetli deprem!
Dünya

Çin'de şiddetli deprem!

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaleti 5,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 16:36:00 -
Çin'de şiddetli deprem!

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaleti 5,8 şiddetinde depremle sarsıldı.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamada, eyaletin kuzeyindeki Delinga şehrinin 119 kilometre dışında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Yerin 8 kilometre altında kaydedilen depremin merkez üssü çevresinde kalabalık yerleşim bulunmadığından can veya mal kaybı olmadı.

Çinghay eyaletinde, 7 Ocak'ta Mınyüen Hui Özerk İli'nde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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