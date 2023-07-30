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Dünya Çin'de sapkınlara tertemiz tokat
Dünya

Çin'de sapkınlara tertemiz tokat

Yeniakit Publisher
2023-07-30 10:55:00 - 2023-07-30 10:57:27
Çin'de sapkınlara tertemiz tokat

Çin'de devlet radyosu, eşcinsel sapkınların açık propaganda yaptıkları radyo şovunu yayından kaldırdı.

Hong Kong’da devlet radyosu, eşcinsel sapkınların sözde haklarını korumak için 17 yıldır yayında olan bir radyo programını yayından kaldırdı.

Radyo yönetimi, yayın akışındaki değişiklikler yüzünden "We Are Family" (Biz aileyiz) isimli programın kaldırıldığını duyurdu.

Programın sunucularından Brian Leung , RTHK adlı kamu kanalının radyo şovunu yayından kaldıracağı konusunda kendisini bir süredir psikolojik olarak hazırladığını belirtti ancak kendisine kapatma kararıyla ilgili olarak tatmin edici bir açıklama yapılmamasından şikayetçi oldu.

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