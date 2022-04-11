Çin'de rekor seviyede enflasyon beklentisi!

Çin'de yükselen petrol fiyatları, salgınla yeniden mücadele eden ülkede fabrika çıkış fiyatlarının beklentilerin üzerinde yükselmesine yol açarak enflasyonist baskıya işaret etti.

Ülkede üretici fiyat endeksi Mart ayında önceki yıla göre yüzde 8,3 artış kaydetti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi üretici enflasyonunun yüzde 8,1 olacağı yönündeydi.

Resmi verilere göre tüketici fiyat endeksi ise Mart ayında yüzde 1,5 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 1,4 olarak kaydedilmişti.

Ulusal İstatistik Ofisi Analisti Dong Lijuan verilere ilişkin açıklamasında jeopolitik ve diğer etkenler dolayısıyla uluslararası emtia fiyatlarının yükselmeye devam ettiğini, bunun da ilgili ürün fiyatlarında yükselişe yol açtığını belirtti.

Ülkede tüketici enflasyonu sepeti içinde yer alan ulaştırma grubunda yüzde 24,1'lik artış görüldü.