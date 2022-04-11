  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Çin'de rekor seviyede enflasyon beklentisi!
Ekonomi

Çin'de rekor seviyede enflasyon beklentisi!

Çin'de tüketici ve üretici enflasyonu Mart ayında ekonomist beklentilerinin üzerinde geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 10:32:00 -
Çin'de rekor seviyede enflasyon beklentisi!

Çin'de yükselen petrol fiyatları, salgınla yeniden mücadele eden ülkede fabrika çıkış fiyatlarının beklentilerin üzerinde yükselmesine yol açarak enflasyonist baskıya işaret etti.

Ülkede üretici fiyat endeksi Mart ayında önceki yıla göre yüzde 8,3 artış kaydetti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi üretici enflasyonunun yüzde 8,1 olacağı yönündeydi.

Resmi verilere göre tüketici fiyat endeksi ise Mart ayında yüzde 1,5 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 1,4 olarak kaydedilmişti.

Ulusal İstatistik Ofisi Analisti Dong Lijuan verilere ilişkin açıklamasında jeopolitik ve diğer etkenler dolayısıyla uluslararası emtia fiyatlarının yükselmeye devam ettiğini, bunun da ilgili ürün fiyatlarında yükselişe yol açtığını belirtti.

Ülkede tüketici enflasyonu sepeti içinde yer alan ulaştırma grubunda yüzde 24,1'lik artış görüldü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay