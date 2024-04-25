Çin’de otomobil ihracatının hem hacmi hem de fiyatları yükseliyor

Bu büyümeyi sürükleyen faktör, önceki yıla kıyasla yüzde 77,6 oranında artarak 1,2 milyondan fazla miktarda ihraç edilen yeni enerjili araçlardı. Bu bağlamda, Çin Otomobil Üreticileri Birliği’ne (China Association of Automobile Manufacturers - CAAM) göre, sadece elektrikli araçların ihraç hacmi yıl bazında yüzde 80,9 oranında artarken hibrid araçların ihracatı yüzde 47,8 kadar yükseldi.

Öte yandan CAAM verileri, Çin’de toplam araba satışlarının 2023 yılında yüzde 12 oranında artarak 30,09 milyon araca çıkarken üretimin de 2022 yılına kıyasla yüzde 11,6 oranında büyüyerek 30,16 milyon birim araca ulaştığını gösterdi.

Çin Binek Arabaları Birliği Genel Sekreteri Cui Dongshu, Batı ve Güney Avrupa ve Güneydoğu Asya pazarlarının Çin’in başlıca ihracat destinasyonları olduğunu Belçika, İspanya, Birleşik Krallık ve Tayland’ın da bu listeye eklendiğini söyledi.

CAAM verilerine bakılırsa bu arada Çin’in yeni enerjili araç ihracatı, hem miktar hem de fiyat olarak arttı. Ortalama ihraç fiyatı araç başına 2021 yılında 19 bin 500 dolardan 2023’te 23 bin 800 dolara çıkmış bulunuyor. Çin yapımı araçlar, erişim alanını genişletmekle kalmayıp ilgili pazarlarda tanınırlığını artırdı ve piyasaların kalite bakımından da beğenisini kazandı. Nitekim CAAM, Çin’in yeni enerjili araç sürümünün 2024 yılında 11,5 birime ulaşmasını ve toplam bu tür otomobil ihracatının da 5,5 milyon birime varmasını beklediğini açıkladı.

Elektrikli araç endüstrisi düşünce kuruluşu EV100’ün başkan yardımcısı Zhang Yongwei, Çin’in gittikçe büyüyen varlığının dünya otomobil endüstrisinin görünümünü değiştireceğini söyledi. Zhang, Çin’in otomobil ihracatının, Çin firmalarının yabancı ülkelerdeki üretimi de dahil edildiği takdirde, 2030 yılında 10 milyonu aşacağını ve bu hacmin de yarısının yeni enerjili araçlardan oluşacağını belirtti. (CGTN TÜRK)

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