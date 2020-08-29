Çin'de otel çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çin’in Şansi bölgesinde yer alan bir otelde çökme meydana geldi.

Oteldeki çökme sonrası bölgede adeta can pazarı yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda arama kurtarma, itfaiye ve sağlık ekibi çalışmalara başladı.

Çalışmalar sonucunda 5 kişinin öldüğü belirlendi. Enkaz altından şimdiye dek 23 kişinin çıkarıldığı belirtildi. Ayrıca halen enkaz altında olan en az 10 kişinin kayıp olduğu gelen bilgiler arasında.

Otelin çökme sebebinin henüz belirlenemediği aktarıldı. Ayrıca olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.