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Çin’de okulun ilk gününde saldırı: 8 çocuk öldü

Çin’in Hubei eyaletinde, eğitim öğretim döneminin ilk gününde bir ilköğretim okulunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

03 Eylül 2019 Salı 14:01
Çin’de okulun ilk gününde saldırı: 8 çocuk öldü

Çin’in Hubei eyaletinde, eğitim öğretim döneminin ilk gününde bir ilköğretim okulunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.


Çin’in Hubei eyaletindeki Enshi şehrinde yer alan Chaoyangpo İlköğretim Okulunda, soyadı Yu olan 40 yaşındaki bir adam yerel saatle 08.00’de derslerin başlamasına yakın öğrencilere saldırdı. Saldırıda 8 çocuğun öldüğü, 2 çocuğun yaralandığı belirtildi. Polis, saldırganın yakalandığını ve gözaltına alındığını açıkladı. Yerel kaynaklar, saldırganın daha önce cezaevine girdiğini, intikam amaçlı böyle bir saldırı gerçekleştirdiğini öne sürdü.


Polis, zanlının saldırıyı gerçekleştirme nedenine ilişkin henüz açıklama yapmadı.


Ocak ayında da bir saldırgan Pekin’deki bir ilkokulda çekiçle öğrencilere saldırmış, 20 çocuk yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:01
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