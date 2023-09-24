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Dünya Çin’de maden faciası
Dünya

Çin’de maden faciası

Yeniakit Publisher
2023-09-24 20:51:00 -
Çin’de maden faciası

Çin’de bir kömür madeninde çıkan yangında 16 madenci yaşamını yitirdi.

Çin’in Guizhou eyaletinde yer alan Panguan kasabasındaki Shanjiaoshu adlı kömür madeninde yangın çıktı. Yetkililer, yangında 16 madencinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, yapılan ön inceleme sonucunda hayatını kaybeden madencilerin taşıma bandının alev alması sonucu mahsur kaldıklarının tespit edildiğini ifade ederek, madendeki yangının söndürüldüğünü aktardı.

Kaynak: AA

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