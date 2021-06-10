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Ekonomi Çin'de kripto para üzerinden kara para aklayanlara tutuklama kararı
Ekonomi

Çin'de kripto para üzerinden kara para aklayanlara tutuklama kararı

Çin, kripto paraları kullanarak kara para akladıkları iddia edilen 1100 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 10:35:00 -
Çin'de kripto para üzerinden kara para aklayanlara tutuklama kararı

Çin, kripto paralara karşı sert tutumunu sürdürüyor. Hemen her fırsatta yasaklama adımını kullanan Çin, şimdi de kripto paraları kullanarak kara para akladığı iddia edilen 1100 kişiyi tutukladı.

Yasak kararı almıştı

Çin geçtiğimiz ay kripto parayla finans ve ödeme işlemlerini yasaklamıştı. Kamu Güvenliği Bakanlığı kripto paraların kullanılarak kara para aklamada 170'den fazla suç grubunun bulunduğunu duyurdu.

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