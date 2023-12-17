Çin'de konut fiyatları: Hem düşüş sürüyor, hem de düşme riski artırıyor! Kayıt dışı bile dahil değil
Yılın sonuna yaklaşırken Çin'in 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 azalarak 10,5 trilyon yuana (yaklaşık 1,5 trilyon dolar) düştüğü haberi geldi! Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor.
Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, kasımda, ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentte yeni ev fiyatları yüzde 0,4, ikinci el konut fiyatları yüzde 0,8 düştü.
70 kentin 59'unda yeni konut fiyatları, 69'unda ise ikinci el konut fiyatları, önceki aya kıyasla düşüş kaydetti.
İkinci el konut fiyatlarında, Ekim 2014'ten bu yana en hızlı düşüş kayıtlara geçti.
2023'ün 11 ayında satılan konutların toplam yüzey alanı 1 milyar metrekareye ulaşırken, geçen yıla kıyasla yüzde 8 geriledi.
Satışların toplam değeri ise 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 azalarak 10,5 trilyon yuana (yaklaşık 1,5 trilyon dolar) düştü.
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Çin'de gayrimenkul yatırımları, ocak-kasım döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 gerilemişti.
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