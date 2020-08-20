  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çin’de kömür madeninde patlama: 7 ölü
Aktüel

Çin’de kömür madeninde patlama: 7 ölü

Yeniakit Publisher
2020-08-20 19:37:41 -
Çin’de kömür madeninde patlama: 7 ölü

ANKARA (AA) - Çin’in doğusundaki bir kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Xinhua ajansının haberine göre, ülkenin doğusundaki Şandong eyaletine bağlı Ciaşiang ilçesinde bulunan bir kömür madeninde patlama meydana geldi.

Liangbaosi Kömür Madeni Şirketine ait olan madende, nedeni henüz bilinmeyen patlamanın etkisiyle yaralanan 16 işçi hastaneye kaldırıldı.

İşçilerin 7’si kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kalanların tedavisi devam ediyor.

Şandong eyalet hükümeti patlamanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan’ın müjdesine dair Perinçek’ten bomba iddia: Ben 2 gündür...
Gündem

Erdoğan’ın müjdesine dair Perinçek’ten bomba iddia: Ben 2 gündür...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Cuma günü müjdemiz olacak” şeklindeki sözlerine ilişkin d..
Gökçek'ten olay sözler: Ya cuma günü açıklanacak müjde ile cari açık kapanırsa?
Dünya

Gökçek'ten olay sözler: Ya cuma günü açıklanacak müjde ile cari açık kapanırsa?

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjde ile ilg..
Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması sonrası bir kentimizde büyük heyecan
Gündem

Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması sonrası bir kentimizde büyük heyecan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın büyük bir müjde vereceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası Zonguldak açıkla..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı