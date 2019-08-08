Çin’de karbon monoksit gazı zehirlenmesi: 79 kişi hastaneye kaldırıldı Karbon monoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle 79 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şinhua ajansının haberine göre ülkenin Ciangşi eyaletine bağlı Guişi kentinde bulunan Ciangbey kasabasında bir gıda üretim şirketinde zehirlenme vakası meydana geldi. Şirketin 79 çalışanı karbon monoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastaların 8’inde kusma ve baş dönmesi belirtileri görülürken, diğerlerinin müşahede altında tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

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