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Dünya Çin'de karantinaya uymayanların kapıları kaynakla kapatılıyor
Dünya

Çin'de karantinaya uymayanların kapıları kaynakla kapatılıyor

Koronavirüs vakalarının milyonlara ulaştığı bölgelerde, sokağa çıkma yasağına uymayan kişiler, ağır uygulamalarla karşılaşıyor. Hükümet, vatandaşlarının ev kapılarını kaynaklamaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 15:21:00 -
Çin'de karantinaya uymayanların kapıları kaynakla kapatılıyor

Küresel çapta krize neden olan koronavirüs salgını, çıkış ülkesi Çin'i yeniden alarma geçirdi.

Yükselen vaka artışı sonucunda Çin hükümeti, halkına yeniden 'evde kalın' uyarısında bulundu.

Kısıtlı geçen 2 yılın ardından tekrar evde kalmayı reddeden Çinliler, uyarıları reddetti.

Hükümet bu kez, ağır uygulamalarla devreye girdi.

Ülkenin en az 30 farklı bölgesinde yeniden milyonlarca kişinin koronavirüs olduğu tespit edilirken, karantina kurallarına uymayan halkın sokağa çıkması engelleniyor.

Çin hükümeti, insanlar evden çıkmasın diye, kapıları kaynakla kapatmaya başladı.

Bölgede yaşayan bir kişi, aç kaldıklarını vurgulayarak, "15 gün oldu, un pirinç ve yumurtamız kalmadı, sütümüz zaten bitmişti." dedi.

Bölgede yaşayan bir başka kişi ailesinin durumunu şöyle anlatıyor:"Temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için hiç param kalmadı. Eşim hamile ve doktora gitmesi gerekiyor. İki çocuğum da var. Tüp gazımız tamamen bitti."

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