Çin’de kaplanların yanına giren kişi korkuttu
Çin'in başkenti Pekin’deki bir Vahşi Yaşam Parkı’nda, beyaz kaplanların muhafaza edildiği alana giren turist, sesler çıkararak kaplanları kışkırtmaya çalıştı.
Çin’in başkenti Pekin’de bulunan Vahşi Yaşan Park’ında 23 Ekim günü bir turist, sürüş turu sırasında beyaz kaplanların muhafaza edildiği alana girdi.
İsminin Jiang olduğu öğrenilen 56 yaşındaki adamın, aniden arabadan indiği ve personelin engellemesine rağmen kaplanların yanına koştuğu belirtildi.
Sesler çıkarttı
11 beyaz kaplana karşı tek başına duran turist, kaplanları kışkırtmak için sesler çıkarmaya başladı.
Kaplanların dikkatleri dağıtıldı
Parktaki personel, hayvanların dikkatlerini başka yönlere çekebilmek için uğraş verdi.
Kaplanlara yiyecek verildi, havai fişek fırlatılarak dikkatleri başarılı bir şekilde dağıtıldı.
Yara almadan atlattı
Turist, olayı herhangi bir yara almadan atlatırken, yaşanan anlar diğer turistlerin kamerasına yansıdı.