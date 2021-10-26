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Dünya Çin’de kaplanların yanına giren kişi korkuttu
Dünya

Çin’de kaplanların yanına giren kişi korkuttu

Çin'in başkenti Pekin’deki bir Vahşi Yaşam Parkı’nda, beyaz kaplanların muhafaza edildiği alana giren turist, sesler çıkararak kaplanları kışkırtmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 05:32:00 -
Çin’de kaplanların yanına giren kişi korkuttu

Çin’in başkenti Pekin’de bulunan Vahşi Yaşan Park’ında 23 Ekim günü bir turist, sürüş turu sırasında beyaz kaplanların muhafaza edildiği alana girdi.

İsminin Jiang olduğu öğrenilen 56 yaşındaki adamın, aniden arabadan indiği ve personelin engellemesine rağmen kaplanların yanına koştuğu belirtildi.

Sesler çıkarttı

11 beyaz kaplana karşı tek başına duran turist, kaplanları kışkırtmak için sesler çıkarmaya başladı.

Kaplanların dikkatleri dağıtıldı

Parktaki personel, hayvanların dikkatlerini başka yönlere çekebilmek için uğraş verdi.

Kaplanlara yiyecek verildi, havai fişek fırlatılarak dikkatleri başarılı bir şekilde dağıtıldı.

Yara almadan atlattı

Turist, olayı herhangi bir yara almadan atlatırken, yaşanan anlar diğer turistlerin kamerasına yansıdı.

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