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Ekonomi Çin’de kamunun satın alma hacmi 38 trilyon yuanı aştı
Ekonomi

Çin’de kamunun satın alma hacmi 38 trilyon yuanı aştı

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’ndan (CFLP) alınan verilere göre, 2022 yılında Çin’in kamu satın alma işlemlerinin boyutu gözle görülür şekilde arttı. Halihazırda Çin’de devlete ait işletmelerin yüzde 30’unun dijital olarak kamu satın alımını gerçekleştirdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 16:46:00 -
Çin’de kamunun satın alma hacmi 38 trilyon yuanı aştı

2022 yılında ülke genelinde devlete ait işletmelerin tedarik ihale tutarı ise 38 trilyon yuanı aştı. Devlete ait İşletmelerin Satın Alma Hizmeti Yönetmenliği dün resmen yürürlüğe girdi.

Öte yandan Çin ekonomisi 2023 yılında daha hızlı büyüme sinyalleri veriyor. Devlet İstatistik Ofisi, üretim sektöründe satın alma yöneticileri endeksinin bu yılın ocak ayında 50,1 iken şubat ayında 52,6’ya çıktığını açıkladı. Bilindiği üzere 50’nin üzerindeki endeks büyümeyi, 50’nin altındaki endeks daralmayı ifade ediyor. Üretim endeksinin de şubat ayında bir önceki aya kıyasla 6,9 puan artarak 56,7’ye yükselmesi, üretim faaliyetinin hızlanmasını yansıtıyor. Diğer taraftan piyasanın talebi de artmaya devam ettiğinden, yeni sipariş endeksi önceki aya oranla 3,2 puan artarak 54,1’e vardı.

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