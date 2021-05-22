Son dakika deprem haberleri | Çin’in kuzeybatısında çok şiddetli bir deprem kaydedildi. Pek çok kişi Çin’de yaşanan depremin büyüklüğünü, ülkede ölen ya da yaralanan olup olmadığını merak ediyor.

Çin'de kaç şiddetinde deprem oldu? Çin son dakika

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Madoi ilçesi olduğunu duyurdu.

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde ölü ve yaralı olup olmadığı henüz açıklanmazken yerel hükümet, bazı binaların yıkıldığını duyurdu.

Çin'in kuzeybatısında meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki bir depremde bir kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.