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Dünya Çin'de kaç şiddetinde deprem oldu? Çin son dakika
Dünya

Çin'de kaç şiddetinde deprem oldu? Çin son dakika

Çin deprem | Çin'de çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Pek çok kişi Çin'de yaşanan depremin şiddetini araştırmaya başladı. Peki, Çin depreminde ölen yaralanan var mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-22 09:03:00 -
Çin'de kaç şiddetinde deprem oldu? Çin son dakika

Son dakika deprem haberleri | Çin’in kuzeybatısında çok şiddetli bir deprem kaydedildi.  Pek çok kişi Çin’de yaşanan depremin büyüklüğünü, ülkede ölen ya da yaralanan olup olmadığını merak ediyor.

Çin'de kaç şiddetinde deprem oldu? Çin son dakika

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Madoi ilçesi olduğunu duyurdu.

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde ölü ve yaralı olup olmadığı henüz açıklanmazken yerel hükümet, bazı binaların yıkıldığını duyurdu.

Çin'in kuzeybatısında meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki bir depremde bir kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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