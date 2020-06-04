  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çin’de ilkokulda bıçaklı saldırı: 39 yaralı

Çin’de bir ilkokulda düzenlenen bıçaklı saldırıda 37 çocuk ve 2 yetişkin olmak üzere 39 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 13:40:01 -
Çin’de ilkokulda bıçaklı saldırı: 39 yaralı

Çin’de bir ilkokulda düzenlenen bıçaklı saldırıda 37 çocuk ve 2 yetişkin olmak üzere 39 kişinin yaralandığı açıklandı.


Doğu Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi Cangwu County’da bir ilkokulda bıçaklı bir saldırgan 39 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralılar arasında bulunan 37 çocuğun durumlarının ağır olmadığı ve tedavi olmak üzere hastaneye kaldırıldıkları açıklandı. Yaralanan 2 yetişkinin durumunun ise çocukların durumuna oranla daha ağır olduğu belirtildi. İlk bilgilere göre, güvenlik görevlisi olan saldırganın ilkokulda çalıştığı belirlendi. Polis güvenlik görevlisinin gözaltına alındığını açıkladı. Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor.


Öte yandan, son yıllarda Çin’de özellikle okullarda benzer saldırılar sıklıkla yaşanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı