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Gündem Çin'de hukuk mu var ahlaksızlar! Mahfi Eğilmez'den tarihi arsızlık
Gündem

Çin'de hukuk mu var ahlaksızlar! Mahfi Eğilmez'den tarihi arsızlık

Fatih Altaylı ile Mahfi Eğilmez, Habertürk TV canlı yayınında hukukla ekonomi arasında ilişki kurarak iktidarı hedef aldı. Türkiye'de hukuk olmadığını öne sürerek ekonomik kriz çığırtkanlığı yapan ikili, izleyicilerinden gelen "Çin" sorusu ile kendilerini yalanlamak zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 00:49:00 - 2022-12-14 01:15:57

 Yeniakit.com.tr 

İktisatçı Mahfi Eğilmez, Habertürk TV'deki Teke Tek programına konuk oldu.

Program moderatörü Altaylı ile Eğilmez, "Türkiye'de hukuk yok." iddiasını öne sürerek AK Parti iktidarını hedef aldı.

Hukuk ile ekonomi arasında ilişki kuran Eğilmez, "Hukukunuz iyiyse, yatırımcıya korkmadan yatırım yapma imkanını sunuyorsanız, ekonominiz iyi olur." dedi.

Eğilmez'in sözlerine destek veren Altaylı da ekonomik kriz çığırtkanlığı yaparak, Türkiye'deki yatırımcıların hukuksuzluktan dolayı korkarak yatırım yapmadığını söyledi.

Programda bir izleyici, Çin ekonomisini hatırlatarak, "Çin'de hukuk mu var da ekonomi iyi?" diye sordu.

Kendi yalanlarını kendileri ifşa etti! Böyle arsız cevap görülmedi

Soru karşısında kendi kendisi ile çelişen Eğilmez, "Hukuk yok, doğru. Ama orada hukuk olursa o istikrarsızlık yaratabilir. Adamlar elli yıldır 'burada hukuk yok ama 50 yıldır sistem böyle yürüyor' diye güveniyor." ifadelerini kullandı.

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