Çin'de hisse yatırımcılığında Tesla duvara çarptı: ABD'li analistler şirketlerin hisselerini gözden çıkardı!

Analistler Tesla için fiyat hedeflerini hisse başına 315 dolardan 300 dolara indirdi.

DÜŞÜŞE GEÇTİ!

Bu hala hisse senedi için yüzde 66'lık bir artış anlamına geliyor, ancak Wedbush, Çarşamba günü yayınladığı bir notta Tesla'nın görünümünün belirsiz olduğunu ve bunun zor geçen ilk çeyrekle kanıtlandığını söyledi.Wedbush analistleri Çin'deki teslimatların ilk çeyrekte büyük olasılıkla yıllık yüzde 3 ila yüzde 4 oranında düştüğünü tahmin ediyor. Bu da Tesla'nın tüm yıl için başlangıçta beklenen 2,1 milyon teslimattan sadece 2 milyon teslimat yapmasına zemin hazırlıyor.Tesla yol ayrımındaAnalistler Tesla'nın içinde bulunduğu durumu şu şekilde anlatıyor:

Olduğu gibi söyleyelim: İlk çeyrek teslimatları Tesla için kabus gibi bir çeyrek oldu, zira Çin'den gelen talep 2024 için düşük kalmaya devam ediyor. Berlin'deki fabrikada çıkan yangın da üretimin durmasına yol açarken arzı olumsuz etkiledi. Musk kritik bir eşikte: Tesla'nın bu çalkantılı dönemi atlatması için bir yol ayrımı zamanı, aksi takdirde daha karanlık günler bizi bekliyor olabilir"Talepteki düşüş, yatırımcıların Tesla'nın liderliği ve Elon Musk ile devam eden sorunlardan bıkmış olmaları gerçeğiyle daha da kötüleşiyor. Musk bu yılın başlarında yapay zeka projelerini Tesla dışına taşıyabileceğini belirttikten sonra bu gelişme büyük ses getirdi ve rahatsızlık yarattI.

Öte yandan bir Delaware mahkemesi de kısa süre önce Musk'ın 55.8 milyar dolarlık maaş paketini iptal etti ve Musk'ın Tesla'nın kuruluş eyaletini Delaware'den Teksas'a kaydırmaya başlayacağını söylemesine yol açtı.Uzun vadede Tesla'ya güven sürüyorWedbush, Tesla'nın tam otonom sürüş teknolojisine ve yapay zeka yazılımındaki büyümesine hala çok güveniyor, ancak şirketin yaşadığı zorluklar yakın vadede daha kasvetli bir görünüm yaratıyor.Wedbush, bu noktadan sonra Musk ve sahibi olduğu Tesla'nın yapabileceği birkaç şey olduğunu söylüyor. Düzeltici önlemler arasında 2024'teki teslimatlar ve karlar hakkında daha fazla rehberlik sunmak, Çin'deki talep sorunlarını ele almak için bir strateji oluşturmak ve Musk'ın yapay zeka projeleri de dahil olmak üzere önümüzdeki üç ila beş yıl boyunca Tesla'nın CEO'su olmaya tam bağlılığını belirtmesi yer alıyor.

Analistler, "Çin'deki düşen satışlar ilk çeyrekte Tesla'yı olumsuz etkilese de önümüzdeki birkaç yıl boyunca Tesla'da yükseliş eğilimini sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Muhteşem Yedilinin gölgesinde kaldıDiğer Wall Street analistleri de Tesla için fiyat hedeflerini düşürdü. Hisse senedi bu yıl yüzde 27 değer kaybederek Nvidia ve Microsoft gibi diğer Muhteşem Yedili isimlerinin performansından keskin bir şekilde ayrıştı.