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Çin’de hidroelektrik santralinde patlama: 6 ölü

Yeniakit Publisher
2020-05-29 18:35:49 -
Çin’de hidroelektrik santralinde patlama: 6 ölü

ANKARA (AA) - Çin’in güneyinde bir hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti.

Xinhua ajansının haberine göre, patlama ülkenin Yünnan eyaletine bağlı Mociang ilçesindeki Sinanciang Hidroelektrik Santrali’nde yerel saatle 11.00'de gerçekleşti.

Hidroelektrik santralin bağlı olduğu barajın havalandırma tünelinin kazılması sırasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaşamını yitirdi, 5 işçi yaralandı.

Yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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