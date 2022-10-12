Çin’de girişimci sayısı 163 milyona ulaştı

Yeni Akit Ankara

Çin Uluslar arası Radyosu’nun haberine göre, işletmelerin sayısı 2012’de 13 milyon iken 2022’de 51 milyonun üzerine çıktı. Bu sayının ABD ve Avrupa Birliği’ndeki toplam işletme sayısına yakın olduğu belirtildi. Veriler, Çin’deki yabancı sermayeli işletmelerin sayısının on yıl boyunca yüzde 50’den fazla artışla 441 binden 668 bine yükseldiğini de gösterdi.

Öte yandan KOVID-19 salgınının etkilerine rağmen, 2020 yılından bu yana, Çin’deki piyasa girişimcileri sayısında yine 37 milyondan fazla artışın kaydedildiği ve bu artışın son on yıl boyunca toplam artışın yüzde 35’ini oluşturduğu öğrenildi.

Verilere göre, piyasa girişimcilerinin kayıt işlemini basitleştirmeyi hedefleyen reformun uygulandığı Mart 2014’ten bu yana, Çin’in iş ortamı konusundaki küresel sıralaması 96. sıradan 31. sıraya, iş kurma kolaylığındaki küresel sıralaması ise 150. sıradan 27. sıraya çıktı. Çin, dünyada iş ortamında en büyük iyileşmeye sahip ekonomilerden biri haline geldi.