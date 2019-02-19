Çin'de faciaya ramak kaldı! Köprü çöktü... Çin'in Yangjiang şehrinde, turistlerin üzerinden geçtiği bir asma köprünün halatları koparak çöktü. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Çin’in Guandong eyaletinde, turistlerin üstünden geçtiği asma köprünün çökme anı videoya kaydedildi. Çin'de Guandong eyaletine bağlı Yangjiang şehrindeki Yangdong bölgesinde bulunan iki buçuk metre yüksekliğindeki asma köprü bölgenin cazibe merkezlerinden biri. Turistler kurtarıldı The Sun gazetesinin haberine göre köprüden geçen turistlerden biri zıplamaya ve köprüyü sallamaya başladı. Ağırlığı kaldıramayarak çöken köprünün üstündekiler halatlara tutundu. Köprü üzerindeki turistlerin hepsinin de emniyet kemerlerinin bağlı olması yara almadan kurtulmalarını sağladı. Köprünün belirsiz bir tarihe kadar kapatıldığı belirtildi.

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