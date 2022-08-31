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Ekonomi Çin'de cep telefonu üretimi düştü
Ekonomi

Çin'de cep telefonu üretimi düştü

Çin'in cep telefonu imalatı ve bu kalemdeki ihracat, yılın ilk 7 ayında geçen senenin aynı dönemine göre düştü.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 16:33:00 -
Çin'de cep telefonu üretimi düştü

Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığının verilerine göre, ocak-temmuz döneminde üretilen cep telefon sayısı yıllık bazda yüzde 3,6, ihracatı ise yüzde 11,5 azaldı.

İlk 7 ayda 665 milyonu akıllı telefon olmak üzere toplam 863 milyon cep telefonu üretildi, bunun 470 milyon birimi yurt dışına ihraç edildi.

Üretilen akıllı telefon sayısı da geçen yıla göre yüzde 2,9 azaldı.

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