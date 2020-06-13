Çin'de büyük patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Çin'in Cıciang eyaletinde yoldan çıkan yakıt tankerindeki patlama sonucu ev ve fabrikalar yıkıldı. 4 kişinin hayatını kaybettiği patlamada, 50'den fazla kişi de yaralandı.
Xinhua ajansının haberine göre, Çin'in Cıciang eyaletindeki Vınling kentinin Lianşan kasabası yakınlarında Şınyang-Haykou otoyolunda yoldan çıkan tankerde meydana gelen patlama sonucu çevredeki ev ve fabrika gibi bazı binalar yıkıldı.
Nedeni henüz belirlenemeyen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 50'den fazla kişi de yaralandı. Bölgede kurtarma çalışmaları başladı.