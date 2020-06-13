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Dünya

Çin'de büyük patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çin'in Cıciang eyaletinde yoldan çıkan yakıt tankerindeki patlama sonucu ev ve fabrikalar yıkıldı. 4 kişinin hayatını kaybettiği patlamada, 50'den fazla kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 18:57:00 -
Çin'de büyük patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Xinhua ajansının haberine göre, Çin'in Cıciang eyaletindeki Vınling kentinin Lianşan kasabası yakınlarında Şınyang-Haykou otoyolunda yoldan çıkan tankerde meydana gelen patlama sonucu çevredeki ev ve fabrika gibi bazı binalar yıkıldı.

Nedeni henüz belirlenemeyen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 50'den fazla kişi de yaralandı. Bölgede kurtarma çalışmaları başladı.

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