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Dünya Çin’de bulundu! Tam 244 milyon yıllık
Dünya

Çin’de bulundu! Tam 244 milyon yıllık

Çin Bilimler Akademisi’nden araştırmacılar, Çin’in Yunnan eyaletinin Luoping ilçesinde 244 milyon yıl önceye ait yeni bir Pachypleurosauria türü buldular.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 15:15:00 -
Çin’de bulundu! Tam 244 milyon yıllık

Çin Bilimler Akademisi’nden araştırmacılar, Çin’in Yunnan eyaletinin Luoping ilçesinde 244 milyon yıl önceye ait yeni bir Pachypleurosauria türü keşfettiler. Bu çok eklemli Sauropterygia türünün en eski fosil kaydını temsil ediyor.

“Garip Pingluo Dinozoru” olarak adlandırılan bu tür keskin bir ağzı ve uzun bir burnu olan “dört ayaklı yılan” fosilinin boyu yarım metreden fazla. Dinozorla ilgili sonuçlar uluslararası akademik dergi Scientific Reports’ta yayımlandı.

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