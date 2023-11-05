Çin’de bulundu! Tam 1000 yaşında

Shi, “Himalaya porsuk ağacı, vahşi doğada yavaş büyüyor ve yenilenme yeteneği zayıf. İlk kez bu kadar büyük çapa sahip yabani bir Himalaya porsuk ağacıyla karşılaşıyorum” dedi. Shi, ağacın hem gövde çapı hem de yaşı açısından rekoru kırdığını, bunun türün kökenini ve yaşam ortamını incelemek ve bölgenin korunmasını güçlendirmek için büyük önem taşıdığını belirtti.

Şu anda Fengqing’de, yaklaşık 8 bin mu (yaklaşık 533 hektar) dağılım aralığına sahip 1.000’den fazla yabani Himalaya porsuk ağacı kaydedildi. Bu ağaçlar, çoğunlukla deniz seviyesinden 2.500 ila 3.000 metre yükseklikte yetişiyor. Himalaya porsuk ağacı, Çin’de birinci sınıf koruma altındaki ulusal bir yabani bitki ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınarak özel olarak korunuyor.