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Dünya Çin’de bulundu! Tam 1000 yaşında
Dünya

Çin’de bulundu! Tam 1000 yaşında

Yeniakit Publisher
2023-11-05 09:11:00 -
Çin’de bulundu! Tam 1000 yaşında

Yerel yetkililere göre, Çin’in güneybatısındaki Yunnan Eyaleti’nde 1000 yaşın üzerinde olduğu tahmin edilen yabani bir Himalaya porsuk ağacı keşfedildi. Yaşayan ağaç, Lincang şehrindeki Lancang Nehri doğa rezervinin Fengqing bölgesinde bulundu. Chengdu Teknoloji Üniversitesi’nden Profesör Shi Songlin, ağacın yaklaşık 12 metre boyunda ve 1,32 metre gövde çapına sahip olduğunu söyledi.

Shi, “Himalaya porsuk ağacı, vahşi doğada yavaş büyüyor ve yenilenme yeteneği zayıf. İlk kez bu kadar büyük çapa sahip yabani bir Himalaya porsuk ağacıyla karşılaşıyorum” dedi. Shi, ağacın hem gövde çapı hem de yaşı açısından rekoru kırdığını, bunun türün kökenini ve yaşam ortamını incelemek ve bölgenin korunmasını güçlendirmek için büyük önem taşıdığını belirtti.

Şu anda Fengqing’de, yaklaşık 8 bin mu (yaklaşık 533 hektar) dağılım aralığına sahip 1.000’den fazla yabani Himalaya porsuk ağacı kaydedildi. Bu ağaçlar, çoğunlukla deniz seviyesinden 2.500 ila 3.000 metre yükseklikte yetişiyor. Himalaya porsuk ağacı, Çin’de birinci sınıf koruma altındaki ulusal bir yabani bitki ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınarak özel olarak korunuyor.

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