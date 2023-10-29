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Çin'de bu kez hava yolu şirketlerinin karları artıyor: Çin resmen rekor kırdı! Dikkat çeken paylaşım
Dünya Çin'de bu kez hava yolu şirketlerinin karları artıyor: Çin resmen rekor kırdı! Dikkat çeken paylaşım
Dünya

Çin'de bu kez hava yolu şirketlerinin karları artıyor: Çin resmen rekor kırdı! Dikkat çeken paylaşım

Yeniakit Publisher
2023-10-29 15:27:00 - 2023-10-29 15:50:17
Çin'de bu kez hava yolu şirketlerinin karları artıyor: Çin resmen rekor kırdı! Dikkat çeken paylaşım

Çin sivil havacılık pazarında rekor üstüne rekor kırıyor: 2023'ün üçüncü çeyreğinde toplam 180 milyon yolcu sayısı ile üç aylık rakamlar açısından rekor kırdı. Yetkiliden dikkat çeken açıklama...

Çin'in sivil havacılık pazarı, 2023'ün üçüncü çeyreğinde toplam 180 milyon yolcu sayısı ile üç aylık rakamlar açısından rekor kırdı.

Çin Sivil Havacılık İdaresi Havacılık Güvenliği Ofisi Müdür Yardımcısı Li Yong, üçüncü çeyrekteki güçlü pazar talebi nedeniyle sefer sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 108,3 oranında artış gösterdiğini kaydetti.

Li, Cuma günü Beijing'de düzenlenen basın toplantısında, "Sivil havayolu taşımacılığı sektörü üçüncü çeyrekte iyileşmeye devam etti ve sektörün ölçeği temel olarak Kovid öncesi seviyelere döndü" dedi.

Havayolu kargo taşımacılığında hacmin, aynı çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,4 artışla 1,94 milyon tona ulaştığını belirten Li, bu rakamın 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 0,2'lik bir artışa da işaret ettiğini söyledi.

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Çin'de bu kez hava yolu şirketlerinin karları artıyor: Çin resmen rekor kırdı! Dikkat çeken paylaşım

 

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