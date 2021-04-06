  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin’de bir çiftlikte Afrika domuz vebası saptandı
Dünya

Çin’de bir çiftlikte Afrika domuz vebası saptandı

Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede devlete bağlı Sincan Üretim ve İnşaat Birlikleri’nin yaklaşık 600 domuz bulunan bir çiftliğinde domuz vebası (ASF) tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 08:19:00 -
Çin’de bir çiftlikte Afrika domuz vebası saptandı

Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bölgede devlete bağlı Sincan Üretim ve İnşaat Birlikleri’nin yaklaşık 600 domuz bulunan bir çiftliğinde ASF tespit edildi.

ASF 33 hayvana bulaştı, 6 hayvan telef oldu. Bakanlığın salgının tespitinin ardından aldığı tedbirler çerçevesinde kalan hayvanlar itlaf edildi.

Çiftliğin olduğu bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı.

Gürcistan'da 2007'de rastlanan Afrika domuz vebası, 2014'e kadar Ukrayna, Polonya ve Çekya'daki yaban domuzlarında görülmüştü. Çin'de ise 2018’de 20 eyalet ve 47 kentte görülen salgın nedeniyle 600 bin domuz itlaf edilmişti.

Yüksek derece bulaşıcı özelliğe sahip olan domuz vebası insanlara bulaşmıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Önce kınadılar sonra çark ettiler! Emekli subaylardan yeni
Gündem

Önce kınadılar sonra çark ettiler! Emekli subaylardan yeni "darbe bildirisi" açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'nda kınama açıklamasında bulunan TESUD, çark ederek "104 emekli amirali kınamadık" açıklaması yaptı.
Dubai'de çıplak poz veren kadınlar gözaltına alındı!
Dünya

Dubai'de çıplak poz veren kadınlar gözaltına alındı!

BAE'nin Dubai Emirliği'nde bir gökdelenin balkonunda ünlü bir firmaya çıplak poz veren kadınlar polis tarafından gözaltına alındı...
25 dolarlık darbe! Otomobil üretimi durdu
Ekonomi

25 dolarlık darbe! Otomobil üretimi durdu

Küresel çip krizinin otomotiv sektörüne faturası ağır oldu. Yaklaşık 1.5 milyona yakın aracın üretimi durdu. Teknolojinin her alanında büyük..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay